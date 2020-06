¡Ojos que no ven!

Andalucía es la comunidad autónoma con una mayor proporción de profesionales sanitarios entre los casos de Covid-19, siendo Granada nuestra provincia más afectada, como recogía este periódico hace días. Esto es llamativo porque no hemos tenido una pandemia tan fuerte como otras comunidades. Nuestra incidencia ha sido baja: tan solo un 2,9% de andaluces y un 3,3% de los granadinos han estado infectados, lejos de las cifras de zonas más castigadas del país. También lo corrobora la escasa magnitud del exceso de mortalidad de este período en nuestra comunidad, mucho menor que la mortalidad del resto de España.

Un número elevado de profesionales contagiados frente a uno bajo de pacientes infectados indica que algo no ha funcionado bien en nuestra sanidad. Y, aunque estos contagios se debiesen probablemente a la falta de equipos de protección, esto ha afectado a todo el país, no siendo por ello un factor decisivo en las diferencias entre las CC.AA.

Si bien el número de profesionales sanitarios andaluces contagiados no concuerda con la intensidad de la pandemia en nuestra tierra, parece que se corresponde mejor con el relato de las vivencias de estos profesionales durante este período, recogidas por medios de comunicación y redes sociales. Son frecuentes palabras como estrés, crispación, angustia, colapso, desesperación, miedo, etc. En lo más duro de la pandemia el sistema sanitario andaluz no se saturó, pero la asistencia y hospitalización de muchos pacientes de otras patologías fue pospuesta, y hasta se habilitaron recursos extraordinarios, como la reapertura del viejo hospital clínico de nuestra ciudad.

Somos la comunidad que menos test PCR ha realizado a su población, 27 por cada 1000 habitantes, tres veces menos que el resto de España y lejos de otras regiones con más de 100 test PCR por cada mil habitantes. Dada la importancia de estas pruebas para prevenir rebrotes y vivir desconfinados con cierta tranquilidad en ausencia de vacunas ni tratamientos eficaces, ¿por qué son tan bajas las pruebas andaluzas?

Es momento de que el Parlamento de Andalucía organice una comisión pública para que profesionales, expertos, agentes sociales e instituciones sanitarias puedan analizar sosegadamente y en profundidad la respuesta que ha tenido nuestra sanidad, incorporar las lecciones aprendidas y prepararse para prevenir y gestionar la próxima onda epidémica del otoño. Esta tierra se merece algo más que el "ojos que no ven…".