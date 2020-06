Opacidad como norma

Los fotógrafos de este periódico todavía no han podido entrar a los hospitales ni a los centros sanitarios públicos de esta provincia. Algunos argumentan que en plena pandemia, hace unos meses, era peligroso para ellos entrar a un espacio con tantos pacientes de coronavirus. ¿Y ahora, con unos cuantos ingresados? ¿Por qué no se pueden captar imágenes de enfermeros haciendo pruebas PCR en los centros de Atención Primaria? No vale. Los fotoperiodistas están para documentar la realidad, sea más o menos dura. Les convenga más o menos a la clase política. Hay que dejar constancia de la naturaleza de esta crisis donde muchos sanitarios han trabajado sin demasiado material de protección y los hospitales han estado al borde del colapso. ¿Por qué tantas trabas para informar de las noticias negativas? ¿Por qué tanta opacidad? ¿Si es amable el reportaje se deja entrar al fotógrafo? ¿Sólo se autorizan los artículos que no dejen en evidencia? La gestión de esta crisis a nivel nacional, andaluz y local ha dejado mucho que desear. Por eso hay que dejar constancia (por escrito y a través de fotografías). Es lo que demanda la ciudadanía y, por ende, los lectores.