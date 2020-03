Pagaremos caro tanta incompetencia

Si hay algo que pueda agravar una epidemia como la que padecemos es que presida el Gobierno de la nación un incompetente. Si hay algo que pueda agravar una epidemia cuando un incompetente preside el Gobierno es que esté formado por un alto número de incompetentes. Si hay algo que pueda agravar una epidemia cuando un incompetente preside un Gobierno formado por un alto número de incompetentes es que se lleven a la gresca porque sea el primero de coalición de nuestra historia democrática. Y si hay algo que pueda agravar una epidemia cuando un incompetente preside un Gobierno formado por un alto número de incompetentes que se llevan a la gresca, es que los nunca leales gobiernos vasco y catalán se alcen contra el Gobierno de la nación hablando de "virus centralista" y "155 encubierto".

Por desgracia, todas estas agravantes se dan en nuestro caso. Sánchez cometió el viernes la imprudencia de anunciar que el sábado iba a declarar el estado de alarma, provocando el éxodo insolidario de miles de madrileños. Comparecería el sábado, tras el consejo de ministros, a las 14.00. Pasaron las 14:00, las 15:00 y las 16.00… Y no compareció. Pasaron las 17:00, las 18:00 y las 19.00… Y no compareció. Los periodistas turiferarios y los medios-alfombra hacían cabriolas para disculparlo. La bronca entre PSOE y Podemos en el seno del consejo de ministros era indisimulable. Y Urkullu y Torra a lo suyo. Por fin se dijo que comparecería a las 20.00. Y no lo hizo hasta las 21.00.

Este vacío representó los niveles más altos de incompetencia e irresponsabilidad imaginables. Porque mientras tanto el virus, más eficaz que el Gobierno, hacía su trabajo. A esas 20.00 a las que tampoco había comparecido Sánchez había 6.200 contagiados y 190 fallecidos, los fallecimientos se duplicaban en Madrid, la Junta -alarmada por el tremendo retraso y a la vista de que Sánchez posponía la conferencia con los presidentes autonómicos- decretó el nivel 2. No la oposición sino el New York Times escribía: "España se convierte en el último epicentro del coronavirus después de una respuesta vacilante… El Gobierno declaró el estado de alarma el viernes, después de aglomeraciones masivas en la capital y de que los casos saltasen hasta los 4.200… España podría registrar una de las tasas de contagio más rápida de coronavirus del mundo". Ahora unión, porque no queda otro remedio. Pero después dimisión.