Pajarillos y limpieza

No es que esté la ciudad sucia por los cuatro costados, pero con esto del verano hay zonas en las que deberían de prestar una mayor atención los servicios de limpieza. Especialmente en los lugares en los que hay árboles muy frondosos y son propicios para que estén plagados de estorninos y similares. No es de recibo que algunas aceras estén plagadas -plagadas es poco- de guano de los pájaros. Ya hay bastante con ir despistado andando por la calle y cruzar por debajo de alguno de esos árboles y ser objeto de diana de excrementos de los pajarillos. Un poco de frotar no estaría de más.