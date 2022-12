No me extrañaría que, si ustedes se tomasen el inexplicable trabajo de repasar mis artículos antiguos, me pillasen en alguna contradicción. Lo más cercano a un repaso lo hizo Gonzalo Altozano, que se prepara concienzudamente sus entrevistas. En la que me hizo, preguntaba cosas inesperadas y cuando yo le contestaba, se me revolvía: "Pues no dijiste eso el 17 de febrero de 2008…" Un ejemplo. Se interesó por lo que yo pudiese pensar por las sirenas de los barcos que a veces se oyen desde mi casa. Me extrañó, pero dije, engolando la voz, que eran cosa fina, pintoresca, romántica. Se escandalizó. Por lo visto, diez años antes yo había maldecido en un artículo las sirenas que, en una noche de niebla, no me habían dejado pegar ojo. Vaya. La entrevista terminó siendo un ejercicio angustioso de memoria personal. A cada pregunta de Altozano, yo me preguntaba: "¿Qué diría yo de esto alguna vez…?"

Lo cuento porque antes de criticar a nadie procuro ver si tengo ese defecto. Generalmente, sí; y eso está arruinando mi carrera de crítico. Sin embargo, esta vez no me corresponde la viga en mi ojo; me toca la mota de polvo. La viga hundida de contradecirse continuamente la tienen en el ojo los políticos que nos gobiernan. Por supuesto, Pedro Sánchez, pero también los demás. Véase la rebaja del IVA a los alimentos. Ayer estaban diciendo que era una medida inútil, demagógica, antisocial y facha. Hoy la adoptan y se aplauden.

Por eso, cuando la gente oye a Sánchez decir que jamás hará algo (ya sea la rebaja de la malversación, cargarse la división de poderes, perdonar la sedición, indultar a los golpistas o ahora permitir un referéndum), sabe que lo hará. Sirve para hacer chistes, pero no tiene gracia, porque la falta de palabra de los gobernantes los desautoriza. Y cuando no hay autoridad, sólo queda el nudo poder. La viga en su ojo es la que falta al edificio de nuestra convivencia política.

En la Roma clásica, a medida que iban conquistado nuevos pueblos, se dieron cuenta de que había unas pocas instituciones jurídicas que todos compartían, muy pocas, pero básicas para los pueblos. Fue el origen del ius gentium. La primera institución era la fides, el respeto a la palabra dada. Eso, incluso los bárbaros, todos y siempre; pero no Sánchez, nunca. Como lo pille Altozano en una entrevista, lo destroza. Mientras tanto, él va destruyendo las vigas más elementales de una sociedad civilizada.