Pantalla antivandálica o lienzo

Vuelve a pasar en el puente del Camino de Ronda sobre las vías del tren. Resulta que hace ya un tiempo instalaron lo que llaman pantallas antivandálicas. La intención era proteger el paso del AVE -si es que algún día llega- ante los desaprensivos, que existen y más de los que nos prensamos. La idea, pese a ser horrorosa, tiene su sentido. Lo que no tiene sentido es que esas pantallas se hayan convertido en lienzos de la calle para los grafiteros. No estaría de más un fregadito. Y a ver si no esperan a la llegada del AVE para hacerlo.