Paseo por un decorado

Granada es una ciudad para pasear. En cualquier lugar hay atractivo y uno se sorprende todos los días. No hay uno en el que se ande por sus calles y no se advierta algún detalle que no se había percibido el día anterior. Lo más habitual es descubrir nuevos negocios, principalmente bares y comercios. Desde hace unos días llaman la atención las lonas que cubren el hospital del San Juan De Dios, que está en pleno proceso de rehabilitación. Sin lugar a la duda, un decorado para recrearse y ver pero no ver.