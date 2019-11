Pasionaria y Franco en el debate

Hay quien se ha indignado porque Abascal -entre una cita falangista y otra populista- igualó a la Pasionaria y a Franco. Olvidan estos indignados que Ibárruri fue quien quiso ser y defendió lo que quiso defender: una estalinista que dio por buenas las purgas y residió en Moscú tras la Guerra Civil sucediendo a José Díaz como secretaria general del PCE en la corte de Stalin. Decir lo contrario es una forma de ofender sus ideales y su memoria.

En un momento del debate Iglesias le dijo a Abascal: "Ojalá ustedes pudieran condenar a los aliados de Hitler en España". Una exhortación que toda persona razonable debe compartir: Hitler ayudó a Franco y este le correspondió bajo una falsa neutralidad. El problema es que los comunistas, entre el 23 de agosto de 1939 y el 22 de junio de 1941, también fueron aliados de Hitler por el pacto Molotov-Ribbentrop. Dos años decisivos que dejaron a los nazis las manos libres para devorar toda Europa Occidental. Y el pacto lo rompió Hitler, no Stalin.

Iglesias, cosa muy propia de cierta izquierda, olvida o ignora que Pasionaria, por volver al personaje aludido en el debate, saludó la invasión nazi y comunista de Polonia en 1939. "Los trabajadores de todos los países han saludado con entusiasmo la acción libertadora del Ejército Rojo sobre el territorio del antiguo Estado de los terratenientes polacos", escribió en febrero de 1940 en el semanario comunista España popular. Se refería al reparto de Polonia entre Hitler y Stalin que tantos horrores acarreó. Añadiendo virulentas críticas a la "imperialista" declaración de guerra de Inglaterra y Francia a Alemania.

Como esto es historia, no opinión, me remito a dos puntos de la resolución del Parlamento Europeo Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa de septiembre de 2019: "La Segunda Guerra Mundial, la guerra más devastadora de la historia de Europa, fue el resultado directo del infame Tratado de no Agresión nazi-soviético de 23 de agosto de 1939 y sus protocolos secretos, que permitieron a dos regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en dos zonas de influencia… Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad".