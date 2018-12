Veo los digitales de varios medios de comunicación nacionales con la desolación con que Quevedo miró los muros de la patria "si un tiempo fuertes, ya desmoronados". Leo al ex director de la Unesco Mayor Zaragoza, que los califica como "la voz de su amo" y se extiende afirmando que "dependen de un sistema neoliberal en el que quien paga manda. No dicen lo que tendrían que decir sino lo que les dicen que deben decir." Contemplo como llaman okupa a Pedro Sánchez mientras justifican que en Andalucía gobierne el segundo partido más votado. Y faltan el respeto a muchos sudamericanos llamándolos "bolivarianos", con lo cual manipulan la figura de Bolívar, el hombre que lideró la lucha por su libertad frente al poder colonial español… pero no llaman Washingtonianos a los partidos Republicano y Demócrata de EE UU. Y acusan de anticonstitucionalistas, no ya a quienes pretenden abolir la Constitución, sino a quienes desean legítimamente su reforma, mientras ponen sordina al robo a manos llenas de quienes violaron los principios constitucionales hasta convertirlos en papel mojado. Y encuentran subterfugios para evitar calificar a Vox de partido de extrema derecha. Y dedican un despliegue ridículo a la condena a Ana Botella y siete de quienes fueron sus concejales en Madrid y perdieron casi 28 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, al vender a Blackstone pisos públicos a precios más bajos que los asignados a personas en situación de vulnerabilidad. Y río con acritud al leer en las redes que, de los asistentes a la boda de la hija de Aznar en el Escorial, solo quedan libres de condena el propio Aznar y unos cuantos más, entre los que hay que incluir a los camareros.

El capitalismo indecente ha creado un periodismo indecente. Cuando el presente se convierta en pasado, muchas cabeceras y redactores y directivos españoles verán arrastrados sus nombres por el fango de la historia. Pero abro la página siete de Granada Hoy y encuentro una información firmada por Lola Quero según la cual el TSJA declara ilegal la construcción de edificios comerciales, bares y restaurantes junto al pabellón Mulhacén permitida por el Gobierno del Torres Hurtado. Soy consciente de que el PP cuenta con un enorme club de fans y pagará barato haber dilapidado el patrimonio público y haber dejado a la ciudad completamente arruinada. Consuela pensar que aún quedan periodistas y jueces a los que se puede mirar al rostro sin sentir, volviendo a Quevedo, que no hay cosa donde poner los ojos que "no sea recuerdo de la muerte".