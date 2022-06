Playas sin urnas

Las campañas electorales están condicionadas por las encuestas, que se han convertido en un arma de presión. Pero las fechas influyen en los resultados. ¿Hoy es un buen día para votar en Andalucía? Todo hace suponer que no. Las temperaturas serán veraniegas, a pesar de que la ola de calor Álex ya pasó. Es un buen día de playa y tiempo libre. Las malas lenguas dicen que, por eso, para dejar a la gente sin viajes, han subido el precio de la gasolina y el diésel a más de dos euros el litro, sin que se noten los 20 centimitos de la rebajita de don Pedro. No obstante, Juanma, Juan y los demás candidatos tienen miedo. La participación es una de las grandes incógnitas del 19-J.

No sólo por el calor. Como ya se advirtió, las elecciones coinciden con el puente del Corpus en Sevilla y en Granada. Cientos y cientos de sevillanos y granadinos se han desplazado este fin de semana. A una parte no les dará tiempo de regresar en horario de votar. Engrosarían la abstención. Y es cierto que el voto por correo se ha duplicado con respecto a 2018, pero hasta el viernes lo han ejercido 162.162 personas en un censo de 6,64 millones de andaluces.

Por otro lado, hoy salen 12 procesiones eucarísticas en Sevilla. Y en las capitales andaluzas (excepto Sevilla y Granada donde se anticiparon al jueves), así como en otros municipios muy poblados, celebran las procesiones del Corpus Christi. Es cierto que salen por la mañana, y que se puede votar antes o después. Pero la pereza es un pecado capital y a veces una tentación irresistible. En Cádiz y otros municipios de las costas es costumbre ir a la procesión por la mañana y a la playa por la tarde.

¿Qué partido resultará más perjudicado? No está claro. Se supone que afectaría más a los votantes del interior que a los del litoral, por los viajes. Pero hay otro matiz: con menos participación, el escaño de los minoritarios es más asequible, necesita menos votos. Y con una abstención alta podrían verse beneficiados Ciudadanos, Adelante Andalucía y hasta el partido localista de Jaén. El PP y quizás el PSOE podrían salir perjudicados si la participación es muy baja.

Son hipótesis, nada más. No sé si los encuestadores han valorado bien la realidad y el deseo. El deseo de votar y la realidad de que no lleguen. Hoy en día se puede tramitar casi todo on line, pero no se permite el voto telemático. No se fían, por miedo al pucherazo. Tampoco han inventado un sistema para colocar urnas en las playas y lugares de vacaciones. Como dijo aquel, todavía quedan muchos días de verano para ir a las playas. Pero sólo pueden votar hoy.