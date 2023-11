Pleno extraordinario con ‘aguinaldo’

El Ayuntamiento de Granada celebró este viernes Pleno extraordinario, una convocatoria hasta ahora reservada para asuntos locales como aprobaciones de presupuesto, ordenanzas fiscales, modificaciones del plan de ajuste o para exponer la memoria del Defensor del Ciudadano. También se han celebrado plenos extraordinarios para aprobar la memoria del nuevo contrato de limpieza y por temas más políticos pero locales como la dimisión de Torres Hurtado, la elección posterior de nuevo alcalde o la reprobación a la que se sometió Paco Cuenca. Pero en esta ocasión fue solo para debatir un tema nacional: la defensa de la Constitución y el rechazo a la amnistía mediante una moción del PP, que tiene el Gobierno con mayoría absoluta, siguiendo la consigna nacional que se ha repetido en otros ayuntamientos españoles. ¿Necesario? El Pleno se despachó en 20 minutos y no tuvo debate (porque el PSOE no entró al juego) pero se generaron dos cosas: el posicionamiento de la ciudad y el ‘aguinaldo’ de Navidad de 300 euros para los dos ediles populares que cobran por Pleno. El del PSOE que también cobra en este régimen no acudió y ahorró el gasto.