Políticos irresponsables

Los últimos tres meses de desconexión me he alejado del morbo con el que las televisiones abordaban la terrible pandemia del Covid-19 que padecemos, junto con la incapacidad del Gobierno central, comunidades autónomas, oposición, además de las encontradas intervenciones de sanitarios televisivos que confundían aún más al asustado personal. Agradecía a mi nieta pequeña, cuando subía de la playa, que cambiara los telediarios por dibujos animados. Al volver a tomar el pulso a la realidad, me ha parecido que continuaban los 'dibus' cuando hasta el vicepresidente Iglesias aparecía, con su coqueto moño, disfrazado de Rosario u Olivia, la compañera de Popeye -un 'dibu' antigu- abogando por una 'republiqueta' -Felipe González dixit- y una campaña de miembros del Gobierno -Iglesias, Garzón, los ministros de Justicia y Universidades- no sólo vetando un viaje del Jefe del Estado a Barcelona, para la tradicional entrega de despachos a los nuevos jueces, sino acusando a Felipe VI de no cumplir la imparcialidad que exige su cargo y atacar al Gobierno, cosa inventada en ese delirio antimonárquico y anticonstitucional que parece haberse instalado en parte de los gobernantes, con el silencio cómplice del presidente Sánchez. En plena pandemia es patético que ministros del Gobierno intenten deteriorar la monarquía o el poder judicial, con el objetivo de contentar a sus socios independentistas, cosa que preocupa en Europa y para qué decir a los inversores que están considerando a España un país poco fiable del que hay que huir y no sólo por ser el más infecto de Europa, como hacen los turistas, sino por el peligro de volver a recuperar su espíritu cainita.

Al regreso, siento la misma preocupación de hace tres meses, tras escribir sobre un Réquiem por los ignorados en esta cruel pandemia que ha matado a más de 50.000 españoles -cifras no reconocidas oficialmente - y está empobreciendo al país hasta límites no recordados desde la guerra civil. No se trata de buscar quién es más irresponsable en no afrontar esta situación: la indecente clase política, incapaz de ponerse de acuerdo para paliar la terrible crisis, la endeblez del sistema sanitario, incapacitado -no por la valía de sus profesionales, sino por la escasez de medios- para afrontar el reto inédito -a pesar de ser considerada joya de la corona del país- o culpar, como es habitual, a los ciudadanos por su indisciplina, incivismo y egoísmo, recurriendo al viejo cliché de las dictaduras. Renunciaré a escribir, de nuevo, si tengo que hacerlo sobre un país donde la muerte y la miseria sean utilizadas como baza política. Preferiré los dibujos animados, incluyendo los viejos de Popeye y su inefable compañera Rosario Iglesias que le suministraba las espinacas para seguir en el poder.