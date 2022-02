Precariedad y reformas

El trabajo es importante para la vida. La reforma laboral aprobada por el Congreso ha sido mediáticamente el tema estrella estos días. Yo, que he vivido todas las reformas laborales de este país, no recuerdo ninguna donde el resultado final no fueran pérdidas sustanciales de los derechos de los trabajadores. El principal valor de esta reforma es su pretensión de reducir la temporalidad laboral.

En los años 90, una reforma laboral 'normalizó' el trabajo temporal, y con él el empleo precario. Desde entonces, este tipo de empleo no ha hecho sino extenderse en nuestro país mucho más que en el resto. España prácticamente dobla la media europea, con un 26% de trabajadores en estas condiciones; niveles que aumentan mucho más en sectores tradicionales de la economía andaluza, como el hotelero o el de restauración. Además de lo ineficiente que resulta para la economía nacional, y para las empresas que pretendan generar productos y servicios de alto valor añadido, el empleo temporal crea numerosos problemas de salud.

El empleo temporal está en el centro de lo que se denomina 'precariedad' laboral. Para la salud pública la precariedad laboral es una situación caracterizada por inseguridad o inestabilidad laboral, salario inadecuado y una escasa protección social y de derechos. La precariedad laboral afecta a la salud de varias maneras. Tiene un efecto muy importante en la salud mental, llegando a aumentar considerablemente el riesgo de suicidio. Además, agrava los problemas físicos de salud muy presentes a partir de las edades medias. Los trabajadores en situación de precariedad tienen también dificultades para mantener su vivienda en buenas condiciones, y sufren con más frecuencia de pobreza energética; lo que a su vez aumenta las infecciones respiratorias, sobre todo en niños, y agrava las enfermedades crónicas de quienes las padecen, por ejemplo.

Se asocia también a una dieta inadecuada, por insuficiencia de nutrientes en la misma y por la dificultad de acceder a una dieta basada en productos frescos y saludables, habitualmente más caros. Por ello, se asocia a la obesidad en los adultos. Finalmente, además del impacto directo en los adultos que la padecen, esta situación laboral afecta también a sus familias. Por todo ello, la precariedad laboral está considerada como uno de los problemas de salud pública más graves en las sociedades europeas.

La reforma laboral aprobada la pasada semana no eliminará la precariedad laboral en todos sus términos. Pero tiene los elementos para reducirla sustancialmente. Por eso, votar contra la reforma laboral es votar contra la salud pública.