Precaución, amigo turista

Sigue siendo sonrojante que los políticos -así en general y da igual del lugar que sean- se amparen constantemente en sus discursos en los criterios técnicos para justificar la decisión. Cuando la técnica es algo que no existe así como existen muchas ciencias e interpretaciones de la misma para la otra muletilla de que se ha consultado con científicos. El tema es que las decisiones son decisiones y hay que apechugar con ellas. Es evidente que la economía no podía aguantar mucha más presión y había que acelerar la vuelta. Está claro. Además, las cifras hospitalarias (si no nos engañan demasiado) parece que eran propicias para que la desescalada se fuera acelerando poco a poco y se pudiera dar el pistoletazo de salida a las cosas más o menos normales o lo más normales posibles en esta nueva anormalidad. Sí, es cierto: la dependencia del turismo es enorme. Y la vista está puesta en salvar lo máximo posible el verano. Es por ello que toca pedir al turista como se le exige al empresario la mayor precaución y que respeten al máximo la normativa. Que el riesgo sea el mínimo posible.