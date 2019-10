Preocupación en el olivar

España siempre ha tenido un cierto hándicap en el comercio exterior. La famosa marca España nunca ha sabido venderse lo suficientemente bien allende sus fronteras a pesar de que la calidad y la cantidad hacen que en muchos sectores sea puntera por ser, entre otras cosas, la despensa de hortalizas de Europa y el bastión del aceite de oliva a nivel mundial. No obstante, han costado años de tecnificación y esfuerzos público-privados para colocar a Andalucía y a territorios como Granada en una posición mejor que la de épocas pretéritas. Pero en este mundo global y competitivo no se acaba de salir de una para meterse en otra peor. En este caso, Donald Trump es el que ha dado un palo muy gordo a nuestro olivar con la imposición de aranceles del 25% a partir del 18 de octubre. Los olivareros ya velan armas y piensan como contrarrestar este nuevo problema que se suma a los ya existentes de guerra de precios, del Brexit o de la sequía. Hay preocupación, pero no miedo en un sector que sabe lo que es luchar por lo suyo.