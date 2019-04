Primavera para soñar

Aunque para los candidatos esta primavera es más bien para temblar que para soñar, no se puede negar que estos próximos meses nos vamos a entretener a nivel informativo. La maraña política que envuelve a España se desenredará un poco ante el ciclo electoral que está por venir. Pero no sólo la política está en el aire, hay otros partidos muy interesantes que se decidirán en los próximos meses. En una semana, los devotos tienen su gran cita en las calles de Granada. En un poco más de tiempo, los devotos rojiblancos serán los que sufrirán por el posible ascenso del Granada. Tras la victoria en el derbi, el sueño empieza a ganar enteros. Los aficionados al baloncesto también esperan que el Covirán luche por el play off . Y en junio, justo en el cambio al verano, vendrá José Tomás para hacer las delicias de los taurinos y los que no lo son en esa Nueva Plaza de Toros de Granada donde, por el momento, el Alcazabeño no podrá cumplir su sueño de salir a dar unos pases con la muleta. Átense los machos que es época para soñar más despiertos que nunca.