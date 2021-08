Principios, según

No ya que la inmunidad de rebaño se esté retrasando según las fechas dadas por el anterior ministro, la actual ministra y también el presidente, aplazada reiteradamente tras cada rueda de prensa de vanaglorias y medallas varias de Sánchez.

No ya una normalidad post pandemia que no acaba de asentarse, por ese autonómico sistema de doble administración que hace que la culpa llegue con la misma tendenciosidad con la que partidos distantes ocupan gobiernos distintos. Que la eficacia vacunatoria, más que de la lealtad institucional debida, dependa de la divina providencia, a cuya improvisación los españoles solemos encomendarnos muy a menudo.

No ya que el recuento real de los fallecidos por la pandemia se haya sumido en la opacidad más absoluta, no vaya a ser que la pistola de la verdad irrefutable le dispare al sanchismo esa bala negra de su mandato, y le hunda aún más en las encuestas que no sean del CIS.

No ya que el recibo de la luz siga su escalada sin límites, dedicado a dejar tiritando el ahorro de las empresas y las familias, a pesar de aquel discurso del Pedro Sánchez aspirante a dormir en la Moncloa, que prometía el jauja eléctrico contra la pobreza energética, y martilleaba a Rajoy porque subió el recibo un 4,5%. A la vez que hoy se quintuplica el precio que tenía hace unos meses, niegan propuestas de la oposición para que se pague solo lo consumido, se use lo recaudado por la emisión de CO2 para reducir la tarifa, y dejen de sumar en la factura esos costes que nada tienen que ver con el consumo energético.

Sino que también nos toca lidiar con el cambio de plan de este progresismo según. Hemos pasado en el corto plazo de tiempo que indica el chasquido de dos dedos del "No a la guerra", al "Bueno, en Afganistán, sí". Mientras EEUU y la OTAN estuvieron garantizando allí la democracia, las izquierdas de aquí les llamaban imperialistas. Ahora que el talibanismo enseña sus garras medievales contra los derechos adquiridos por hombres y mujeres, los de la superioridad moral de aquí exigen, ya sí, sin pudor, guerra allí. Que Biden haya repatriado su fusil afgano como vigilante de la democracia les parece una cagada. La distopía reinante, ahora sí, les resulta amenazante.

Es que han pasado de acoger a inmigrantes del Aquarius con fanfarria, TV en directo y shows nocturnos, a devolver a menores magrebíes por la misma puerta de Ceuta que entraron. Con naturalidad sanchista al uso.

Principios los suyos, que varían según convenga.