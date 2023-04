La 'mirada alrededor' que da título a la columna obliga al comentarista a no pasar de largo por las cosas cercanas, a veces anecdóticas y otras profundamente decepcionantes, sobre todo las referidas a la amada -pese a sus luces y sombras- Granada, navegando entre las dos orillas de la bella y la bestia, con el que titulé un engavillamiento de personajes e ideas granadinas. Aunque en las miradas en este periódico advirtiera que ese alrededor sería tan ancho como la misma patria o el mundo, que tanto nos condiciona, no siempre se debe estar pendiente de las referencias políticas nacionales -con los esperpentos ofrecidos por líderes y lideresas de distintos partidos-, ni siquiera con las tragedias que repugnantes criminales como Vladimir Putin están originando en Ucrania y, al mismo tiempo, amenazando al resto del mundo -no sólo al odiado Occidente- con su poder nuclear del que hace gala, como vulgar matón.

Mirando cerca, lo primero que me llama la atención son titulares de primera página de este periódico donde se anuncia que "la ciudad recupera la parcela cedida para el espacio escénico". Recuerda este periódico los 17 años pasados desde que el Ayuntamiento puso a disposición de la Junta el terreno para la construcción de ese espacio tan necesario para afianzar la ciudad cultural siempre pretendida, en el que se ubicaría el Teatro de la Ópera y todos sus complementos. Las ideas que la Academia de Bellas Artes, dirigida entonces por el compositor García Román, fueron aceptadas. La Junta -con administración del PSOE- se comprometió con el proyecto y hasta se aprobó el ganador del concurso para diseñar el edificio que cobijaría el gran espacio, ganado por el japonés Kango Kuma con su Granatum. Susana Vallejo completaba la información dando cuenta de las sucesivas promesas y anuncios de su realización, hasta llegar al olvido.

Es uno más de los innumerables proyectos importantes frustrados en la ciudad. Hará compañía en el cajón de los olvidos, entre tantos otros, al tren a Motril que, desde finales del XIX sacamos a relucir. El pasado mes de noviembre Granada Hoy anunciaba que "el Gobierno vuelve a echar por tierra el tren Granada-Motril". Juan José Medina relataba en su crónica que "el Ministerio vuelve a poner en duda la viabilidad de un proyecto con retorno y valor negativos y levanta el malestar del Puerto sobre los corredores de Andalucía". Añadamos frustraciones actuales, como la AESIA, que se ha compensado con el acelerador de partículas, en una larguísima lista de la Granada de los hermosos epitafios, resumen final de los olvidos de distintas administraciones centrales y autonómicas, ante el conformismo de las autoridades locales y las 'fuerzas vivas', cuyo latido apenas se ha advertido en momentos puntuales.