En la música hay un concepto muy aceptado que es el de los músicos de bandas que optan por emprender proyectos en solitario. Normalmente lo hacen para estirar su fama tras una ruptura dolorosa con sus antiguos compañeros de grupo, aunque para muchos artistas suele ser una forma de dar rienda suelta a sus otras pasiones musicales y no encorsetarse en un estilo definido y en lo que esperan los fans de un conjunto. En la política, últimamente, pasa algo parecido y más de uno se ha visto obligado a montárselo por su cuenta una vez que sus compañeros ya no le aguantaban más el escenario y han visto que la mejor opción era colgarse los instrumentos y coger carretera y manta para el 26-M. Algunos de los nombres que han montado sus particulares 'spin off' para las municipales son los de Juan García Montero, Julio Vao, Luis de Haro y María Martín Romero. Unas segundas partes con pocos visos de obtener representación pero que, quizás, le hagan pupa a sus antiguos compañeros en el backstage. Segundas partes no suelen ser buenas, pero sí polémicas.