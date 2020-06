Prudencia y palos de ciego

Va Carmen Calvo -la que cuando Vox le pregunta si el Ejecutivo "piensa hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado" responde con salero que "no hay que restituir lo que no ha existido"- y dice: "Si llegara el momento de que tengamos una situación grave, el Gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, sino en todo". A continuación va María Jesús Montero y la contradice afirmando que "la pandemia está controlada, sigue la evolución que se preveía y cada vez asistimos a un número menor de contagios", por lo que "el Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el largo plazo volver a activar el estado de alarma". Pero no debe ser así del todo porque añade que si la "situación sanitaria global del país cambiara globalmente drásticamente, el Gobierno activaría todos los mecanismos que tiene a su alcance para frenar al virus".

También contradiciendo a Carmen Calvo, Salvador Illa dice que "en estos momentos no lo contemplo [el estado de alarma] porque pienso que estamos haciendo las cosas bien para tener esto bajo control". Pero también añade que "si esto se vuelve a descontrolar es un instrumento que está ahí". Y aunque después se reafirma en que "no hay ninguna intención de volverlo a aplicar" remata añadiendo que la situación internacional es "preocupante" porque la pandemia se está acelerando, cada día se están notificando más casos y se han detectado 36 brotes en España con casi 10.000 infectados (ayer los rebrotes eran 37 y se detectaban 191 nuevos contagios en un día).

En el fondo los tres han dicho lo único que razonablemente puede decirse: si fuera necesario se activaría el estado de alarma. Lo raro sería que dijeran lo contrario. La corrección de Montero e Illa a la desdichada Calvo, experta en deslices, no es tal, sino prudencia o palos de ciego -elija cada cual- para no pillarse los dedos en una situación de incertidumbre. Porque los poco tranquilizadores titulares decían ayer: "Los rebrotes en el mundo elevan el temor a una segunda ola" (El País), "El Gobierno sigue sin plan B al estado de alarma en pleno rebrote" (La Razón), "Temor a un rebrote en julio por la actitud relajada de los jóvenes" (La Vanguardia), "El Gobierno contempla volver a la alarma si los rebrotes se agravan" (El Periódico) o "Mapa de rebrotes: los focos se extienden desde la costa andaluza hasta Aragón" (nosotros).