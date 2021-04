Según la Wikipedia, la Puerta de la Justicia de la Alhambra se llama así porque allí impartía justicia el cadí. Pero la ubicación no parece adecuada: hablamos de un bullicioso lugar de paso, en el que resultaría tan difícil escuchar las palabras de los ulemas como evitar las aglomeraciones de curiosos. Me fío más de los historiadores que sostienen que para la justicia nazarí se buscaron otros lugares.

La ubicación de la justicia en Granada sigue siendo causa de debate setecientos años después. Abogados y jueces reclaman que la Junta busque algún edificio para ampliar los juzgados, porque en la Caleta no se cabe. La Junta no encuentra un edificio adecuado, aunque el personal de justicia ha sugerido varios. Este personal teme que la razón real de la inacción sea el coste de la operación. Pero, dado que se seguirían utilizando edificios que ya se usan, el coste no debería ser excesivo.

Además, la Junta sí está dispuesta a gastar 128 millones de euros en comprar la sede de Abengoa y transformarla en la Ciudad de la Justicia de Sevilla. La oposición acusa a la Junta de usar para ello fondos europeos anti-Covid; la Junta replica que va a usar dinero de los andaluces. Lo terrible es que los dos bandos tienen razón: la Junta va a gastar en la Ciudad de la Justicia dinero de las nóminas de sanitarios y docentes, tapando luego el agujero con fondos Covid. El Ministerio de Hacienda dice que la operación es "fea, poco ortodoxa, pero no ilegal".

No mencionaré el agravio comparativo Sevilla-Granada, porque los sevillanos no tienen la culpa y porque usar mal los fondos europeos perjudica a todos los andaluces. Tampoco voy a negar que en Sevilla se necesiten instalaciones judiciales. Sí es criticable la tendencia de los poderosos a concentrar recursos allí donde ellos están y su obsesión por macroproyectos que dan titulares (la Ciudad de la Justicia, el AVE) frente a la micropolítica centrada en las necesidades de la ciudadanía (la rehabilitación de edificios, los trenes de cercanías).

Se hará, pues, la Ciudad de la Justicia y en Granada los juzgados seguirán faltos de espacio. El siguiente paso puede ser trasladar a Sevilla el TSJA entero (y no solo alguna sección penal, como ya se intentó), con el argumento de que aquí no se cabe y allí hay sitio de sobra. Si algún juzgado sigue sin caber, quizá lo instalen en una jaima junto a la Puerta de la Justicia.