Radares 'multones'

Las multas por exceso de velocidad han caído en Granada en el primer semestre de 2019, aunque todo aquel que tenga que conducir cada noche por la Autovía se encontrará con el Fernando Alonso de turno que supera ampliamente el límite permitido. Y no faltan tampoco esos radares por todos conocidos -los que viajan a Sevilla sienten un escalofrío en el cuerpo al pasar por Osuna- que no perdonan un descuido aunque sea de unos pocos kilómetros por hora. Qué duda cabe que, con los datos de mortalidad en las carreteras, hay que ser inflexible en este tema, pero también es cierto que a veces no existe proporcionalidad. Aparcar pisando una raya de un paso de cebra tiene una multa que, comparándola con la de superar la velocidad, parece a todas luces excesiva. El conductor cazado siempre verá un ánimo recaudatorio en estas medidas, pero no se puede levantar el pie del acelerador en cuanto a la prevención de los accidentes. En Churriana está el radar más 'multón' de la provincia, pero la mejor noticia sería su jubilación por falta de trabajo.