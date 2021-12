Rastreo imposible

Estos días los pocos rastreadores que han quedado en Granada, tras el final de los contratos de otoño -según denuncian los sindicatos-, no alcanzan a controlar la situación disparada de los contagios. Se podría pensar que es una repetición de lo ocurrido en otras oleadas, cuando el aumento es tan explosivo que el control se hace imposible. Pero en esta ocasión, de menos incremento repentino, ha contribuido otro factor, que es el de la relajación social. Los rastreadores no son policías y no pueden impedir que personas contagiadas o con síntomas salgan de sus casa y mantengan contactos.