Realismo en versión local

Resulta que el nuevo museo de Puerta Real, lo que desde hace décadas era la fértil sala de exposiciones de CajaGranada, va a 'reabrir' sus puertas con una exposición de pintura realista apadrinada por el mismísimo Antonio López. No le vendría mal tampoco una capa de realismo a los políticos de la ciudad, que visionan la actualidad con gafas de realidad aumentada y que prefieren ponerse unos anteojos virtuales a mirar lo que sucede con unas verdaderas lentes. Así sigue instalada Granada en un abismo donde realmente lo único que puede motivar a la ciudadanía son las tapas, el buen tiempo, el sol de escándalo y lo bien que se vive aquí (si es que se puede vivir con estos sueldos) . Desde luego, no es tan de color de rosas ese futuro tan oscuro que dibuja una ciudad cuyo modelo productivo no cambia así de un día para otro aunque en el discurso de tal o cual político venga muy bien escrito. Es por ello que no les queda más remedio que tirar de ciencia ficción, realidad aumentada e inteligencia artificial para ver una Granada que a los ojos del de a pie es mucho más real y bastante más cruda.