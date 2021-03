Recuperar la Abadía

La Abadía del Sacromonte es uno de los lugares de la ciudad de Granada que sí, que se anuncia mucho y se le da su bombo turístico, pero que da la sensación de que nadie se acuerda de ella hasta que llega el tiempo de comer las habas y las salaíllas, y cuando el Cristo de los Gitanos, que ya va camino de dos años sin subir las Siete Cuestas, no se encierra en la madrugada del Miércoles al Jueves Santo que tantísimo se echa de menos. Es un edificio imponente pero que pasa desapercibido si no se busca con la mirada desde el Paseo de los Tristes, alejado del turismo más masificado cuando es un espacio por ver admirar, simplemente por su grandeza, su entorno, y quizás una de las vistas más poco ortodoxas pero igual de bellas como otras de la Alhambra. No es fácil acceder, está claro. Hay un 'alpargatazo' a pie, salpicado de una rampas considerables, y en una zona por momentos oscura, y mientras que en moto o bici es fácil de llegar, en coche hay que dar un rodeo casi hasta llegar a El Fargue. Ojalá que la restauración a gran escala que se está haciendo gracias al 1,5% Cultural le den el valor que necesita Granada, y más ahora cuando pase, si es que pasa, la pandemia.