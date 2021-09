Refutación de Castells

La frase de Picasso "la calidad de un pintor se percibe por la cantidad de pasado que es capaz de asimilar" se alza frente a los propósitos y palabras de Castells: "Por mi experiencia de décadas de enseñante, creo que el componente memorístico de la educación tiene cada vez menos sentido, entre otras cosas porque la información está toda en internet… Lo importante no es acumular información, ni repetir como papagayos, sino desarrollar la capacidad autónoma del estudiante de procesar información, innovar y aplicarla a aquellas tareas que quiere desarrollar por sí mismo". De la memoria de papagayo a la memoria como imprescindible instrumento de búsqueda y depósito de conocimientos asimilados va un abismo que Castells se salta con una agilidad impropia de su edad.

Hay mucha información en internet desde luego, aunque no toda. Pero para buscar hay que saber qué se busca. Y para saberlo es esencial la memoria como suma de conocimientos reflexionados e incorporados a nuestra experiencia. Es a esto a lo que Picasso se refería como pasado asimilado. Y lo que defendía, yendo más lejos, George Steiner: "Lamento que no se aprenda nada de memoria… Lo que sabe de memoria es lo que le pertenece a uno mismo, a pesar de los indeseables que gobiernan el mundo, de la policía secreta, de la brutalidad de las costumbres o de la censura, que también existe entre nosotros. Constituye, pues, una de las grandes posibilidades de la libertad, de la resistencia… Creo sinceramente que, cuando se deja de lado el aprendizaje de memoria, cuando se descuida la memoria, si no se la ejercita igual que un atleta hace con sus músculos, ésta se debilita. Nuestra escolaridad, hoy, es amnesia planificada".

Recuerdo a los hombres libros de Farenheit 451 o a Primo Levi recitándole a otro preso el canto de Ulises de la Divina Comedia -"hechos no fuisteis para vivir como brutos, sino para perseguir virtud y conocimiento"- para no olvidar su humanidad en el campo de exterminio nazi. Entonces no existía internet, y de existir no estaría a disposición de los presos. Solo tenían su memoria para sentirse humanos. Levi recordando a Dante, algunos santos rabinos recitando el Shema Israel al ser empujados a la cámara de gas o San Maximiliano Kolbe rezando el rosario junto a sus nueve compañeros condenados a morir de hambre y sed en un bunker de Auschwitz. "Ser es, esencialmente, ser memoria" escribió Emilio Lledó.