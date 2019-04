Regular la eutoanasia

Desde el jueves pasado, la opinión pública se encuentra bajo el impacto de la noticia que nos muestra el paso dado por Ángel Hernández que ha ha grabado un vídeo de dureza extraordinaria en el que acerca un vaso con una pajita a su mujer, María José Carrasco, para acabar con su vida, tal y como ella había pedido tantas veces.

Ángel ha querido sacar este vídeo a luz pública para que todo el mundo vea "el sufrimiento y el abandono" por el que estaba pasando la pareja. Después de ser detenido, ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares. Se ha abierto así un debate en plena campaña electoral sobre un asunto en el que considero que la política va detrás de la ciudadanía.

Tuve el privilegio de formar parte del grupo de trabajo creado en el seno del PSOE para elaborar el proyecto de ley de eutanasia que se terminó registrando en el Congreso de los Diputados en mayo de 2018. Desgraciadamente no se ha podido tramitar en esta legislatura por el bloqueo que PP y Ciudadanos aplicaron en la mesa del Congreso. El no por el no.

Si analizamos un riguroso estudio sociológico publicado en España, en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas del primer trimestre de 2018: "Actitudes de los españoles ante la eutanasia y el suicidio médico asistido", concluye que los españoles conceden un importante apoyo a la regulación de la eutanasia y del suicidio asistido.

Concretamente, el 58,4% está a favor de regular la eutanasia y es que la mayor prevalencia de enfermedades crónicas invalidantes en nuestra sociedad (cada vez más envejecida), nos va a llevar a la necesidad de abordar soluciones a casos como este de María José Carrasco. Está claro que la sociedad va por delante y este caso seguramente va a conllevar más apoyos de la ciudadanía.

Aunque probablemente la campaña electoral no es el mejor escenario para debatir con serenidad y con rigor este asunto, estoy convencido que este acontecimiento ayudará a madurar y obtener más apoyos para dar el paso a la regulación definitiva de la eutanasia como un derecho que se incluya en la prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Cuanto antes mejor porque ya vamos tarde.