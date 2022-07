En mi repaso por los cambios que necesita Granada, por los que hay que trabajar, como es verano y abundan las celebraciones religiosas y populares, quiero centrarme en la necesidad de reinventar las fiestas de nuestra capital y provincia.

Contemplo con desazón como en otras ciudades y pueblos de España han potenciado sus fiestas, celebraciones y tradiciones, hasta convertirlas en referentes turísticos que atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales. Es cierto que Granada cuenta con un conjunto monumental de primera magnitud, pero potenciar las fiestas locales y revitalizar viejas tradiciones o descubrir otras nuevas puede convertirse en un gran atractivo y en una importante fuente de ingresos para nuestra tierra. No tiene que tratarse de costumbres rimbombantes, la sencillez basta para ser atractivo de viajeros: el mes de la lavanda de Brihuega, con cientos de preciosos paraguas morados colgados en sus calles y portones adornados con lavanda, la fiesta del agua de Villagarcía de Arosa, la tomatina de Buñol, o incluso el sugestivo pueblo azul de Júzcar, conocido como pueblo pitufo, son algunos de los cientos de ejemplos de que, potenciando usanzas o anécdotas sencillas, se puede lograr un notable éxito popular.

También pueden potenciarse fiestas clásicas, como por ejemplo se ha hecho con la fiesta de los patios cordobeses, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la que debería tomar buena nota nuestro día de la Cruz para reinventarse. Incluso el día grande del Corpus Christi podría, además de celebrarse como ahora, extender sus magníficos altares de arte efímero a todos nuestros barrios. Además, actividades relacionadas con el arte, véanse los festivales de cine de Málaga o Sitges y muchos literarios o de música, nuestro Festival, muy prestigioso e internacionalmente conocido, debería también reinventarse, ya que no parece vivir su mejor momento.

En fin, de este repaso, que no pretende ser exhaustivo ni entrar en los detalles de cómo planificar cada festividad, sí quiero destacar que las ideas para reinventar nuestras fiestas pueden ser de lo más variado, siendo esencial oír las propuestas de las asociaciones de vecinos y culturales, el caso es potenciar nuestra cultura, nuestras costumbres e incluso nuestras anécdotas, convirtiéndolas en referentes de Granada y en foco de atracción tanto de granadinos como de viajeros.

No todo está inventado y no es bueno anclarse en unas cuantas costumbres, sino que es primordial reinventarlas, potenciarlas y hacerlas más grandes, al tiempo que se impulsan otros referentes culturales, populares, etnográficos, gastronómicos… Porque la historia de Granada no es sólo pasado, debemos construirla día a día.