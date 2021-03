Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, dijo alguien alguna vez y no le faltaba razón. Cuando alguien visita un bar o restaurante debe ir con calma, pues son momentos en los que disfrutar cada segundo y no agobiarse. Ya sea con un café, una caña, un vino o un refresco, no hay mayor placer que sentarse en un bar, a ser posible con amigos, y dejar correr el tiempo, sin ninguna otra pretensión que pasarlo bien. Y no hace falta ir a Plaza Mayor, por suerte Granada es tierra rica en bares y en gastronomía.