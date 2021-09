Reliquias de un pasado no tan lejano

El tiempo pasa rápido, quizá demasiado. No hace tanto que no había smartphones, ni siquiera móvil y había que llamar al fijo de la persona con la que queríamos hablar y rezar para que estuviera. Esta velocidad provoca que, a diferencia de otros restos como los fósiles, podamos encontrar con cierta facilidad vestigios de ese pasado (que, como decimos, no es tan pasado), como este pequeño ábaco que seguro utilizó algún escolar y que, con probabilidad, los que estos días inician curso no sepan manejarse.