Restauración urgente

El castillo de Castell de Ferro está en un estado deplorable. Así lo señala un estudio de la Universidad de Granada, aunque bata con echar un vistazo para darse cuenta de que no sólo se cae a pedazos, es que podría ser un peligro para las viviendas cercanas, como se encargan de señalar en el citado estudio. Eso sí, sería de esperar que, en caso de que se aborde su rehabilitación, no se copie el ejemplo de la torre medieval de Torremelgarejo, en Cádiz, donde se apuntaló con una chapa una de las torres del castillo de más de 700 años. Una chapuza descomunal. En el caso de Castell de Ferro se une el deterioro de una fortaleza histórica con el peligro para los vecinos. No se trata de ser alarmista, pero estaría bien que el estudio de la Universidad llegara cuanto antes a algún despacho para que se tomen medidas de manera urgente. Una provincia como Granada, que vive en parte gracias al turismo, no puede permitirse perder símbolos de épocas pasadas como el imponente castillo que, desde hace siglos, vigila la vida cotidiana de los habitantes del municipio.