Difícil un viernes. El tema comienza a estar tan manido que no me atrevo a insistir. No menos de ocho articulistas y compañeros han escrito en las páginas de nuestros diarios lo que supuso el debate de investidura: Sánchez-Molini, Osborne, Pablo Alcázar, Máiquez… nada que añadir a mis maestros en la palabra y en el arte de expresar con tino y acierto. Amanecí además con un Facebook cargado de críticas. Es verdad que la página se ha convertido en el diario de nuestros políticos, en el lugar donde alimentar egos, donde engullir vanidades. Viendo Facebook, descubrí cuántos políticos locales acudieron a las gradas del hemiciclo, oh sorpresa, a apoyar a Puente, aunque dudo que supieron nada de lo que deparaba aquel martes tarde.

Quizá por ello prefiera hoy referirme al socialismo de nuevo cuño que acunó el pasado martes un Sánchez faltón y con nula vocación de estadista. Al nuevo socialismo que destiló Óscar Puente-Rockefeller (gracias, Carlos Colom) cuando lo envían al circo romano –aquello por instantes dejó de ser hemiciclo– para abolir históricamente a dirigentes de la talla de Felipe González o Alfonso Guerra –“ninguno es ya representativo de este PSOE”, manifestó– y definir un nuevo socialismo que “ya no es de sus dirigentes, ni de los actuales ni de los históricos” sino “de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo”.

Es verdad. Este socialismo es nuevo. En sus acciones y en sus formas. En sus directrices y ejecuciones sistemáticas. En el vaivén de sus postulados. Hasta en sus expulsiones por la mera discrepancia. El nuevo socialismo. Uno no comprende que nadie venga a postularse como ejemplo de nada, cuando es este nuevo socialismo quien se sitúa en el extrarradio de un sistema que nos ha servido y mucho durante más de cuarenta años. Un sillón, cuatro años, no se pueden vender ni adjudicar contra la propia identidad democrática y territorial de nuestro país.

Nadie da lecciones de nada. Me gustó el discurso de Feijóo. Rápido, cercano, de extraordinarios reflejos, de una capacidad dialéctica de la que hacía muchos años no se hacía gala, para desgracia de los diputados, en el Congreso. Técnicamente incuestionable. Pero me gustó más el fondo. Lo que dijo y cómo lo dijo. El discurso. Y lo que más, su valentía para situar a Vox donde siempre debió estar. Sin miedo. Sin complejos. Reconociendo lo que le distancia. A él y a mí. Pero resaltando y agradeciendo cuanto les une. Como dice Máiquez, el discurso fue transversal, poniendo a cada uno en el sitio que corresponde. Y la respuesta, en la calle, general y uniforme: el partido popular tiene líder. Nadie lo va a discutir. Aunque no prospere la investidura.

Resumiendo: Quizá lo que más me gustó la otra tarde fue que alguien, a saltitos y en zapatillas de deporte, me deparara una inesperada sorpresa que me privó de siesta. Lo peor llegó a los pocos minutos: he oído discursos mejores y con más estilo en la barra de un bar. Y esto, ni España, ni los españoles, lo merecíamos. Haga lo que estime oportuno en su partido, Sr. Sánchez. Pero, en otra ocasión, disponga de mejor talante y más altura de miras. Le irá mucho mejor. Sin duda.