Reuniones en la plaza

En ocasiones, al llegar a cierta edad hay personas a quien un problema de movilidad reducida les resta vida. No porque no puedan hacer cosas, sino porque, a veces, no aceptan esa nueva realidad que los hace quedarse en casa. Gran error. Porque a la calle se puede salir de mil maneras como lo demuestra esta imagen donde un grupo de amigos comparte confidencias sentados en su silla de ruedas. Lo único que se hace imprescindible para disfrutar es echarle ganas y, a ser posible, vivir en una ciudad accesible. Esto último sí es más complicado. Es imprescindible que las administraciones públicas se impliquen para lograr la accesibilidad universal. Todos, sin excepciones, la necesitamos.