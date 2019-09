El Rey no es tu primo de Zumosol

Supongo que siendo fiel a su republicanismo y buscando hacer el mayor daño posible a la Monarquía parlamentaria, Iglesias le pedirá al Rey que "asuma el arbitraje y la mediación" con Sánchez para que haya un pacto de Gobierno entre UP y PSOE: "Le diré al Jefe del Estado que le toca una labor de arbitraje, que es más importante que nunca. Entender que en un sistema parlamentario la coalición es la fórmula natural cuando nadie tiene una mayoría absoluta. El Rey debería hacer entender a todos los candidatos, y en particular al que tiene más apoyos, que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario y que España no debería permitirse otra repetición electoral".

Batet, tras su reunión con el Rey el jueves, dijo que "ha compartido la necesidad de que haya Gobierno, de que haya estabilidad". Y el propio Felipe VI dijo este verano que "lo mejor es encontrar una solución antes de ir a las elecciones". Pero eso es una cosa y convencer a Sánchez de que pacte con Iglesias otra muy distinta.

Según el Título II, artículo 56, 1, de la Constitución "el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones" y "ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes". Entre estas -artículos 62 y 63- figuran convocar y disolver las Cortes, convocar elecciones y a referéndum, proponer el candidato a presidente del Gobierno, nombrarlo y poner fin a sus funciones, ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones del Consejo de Ministros a petición del presidente del Gobierno. En ningún caso convencer a Sánchez de que se coaligue con Iglesias para formar Gobierno.

Iglesias pretende pedirle al Rey lo que no puede ni debe constitucionalmente hacer buscando, quizás, deteriorar la institución: si Felipe VI no lo hace "condena" a unas nuevas elecciones e incumple lo que torticeramente Iglesias quiere hacer creer que es su obligación de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones; y si lo hace trasgrede sus competencias constitucionales. Muy burdo. Pero eficaz entre sus votantes. Que por lo visto desconocen tanto la letra de nuestra Constitución como el espíritu de las monarquías parlamentarias modernas, inspirado por las famosas palabras de Adolphe Thiers: "Le roi n' administre pas, ne gouverne pas, il règne et le peuple se gouverne", resumidas en el popular: "El rey reina, no gobierna".