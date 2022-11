La portada de esta edición del 1 de noviembre en 2015 la copó en gran medida la entrevista al por entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado. El popular apuntó que "hay riesgo de quebranto ni no conseguimos nuevos ingresos", a la vez que reclamó "responsabilidad" a la oposición para no perjudicar a los granadinos. En una de las piezas destacadas, Torres Hurtado subrayó: "Si no me hacen una moción de censura, hasta junio de 2019 no me voy". Ya saben como acabó la película.