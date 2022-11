El SAS precisa prevenir antes que curar

Salvando las distancias, porque los problemas que sacuden a la sanidad madrileña poco tienen que ver con los de nuestra comunidad, convendría reforzar nuestro sistema público de salud, antes de que sea tarde. Las urgencias en los centros de salud están saturadas, y esto no se solucionará hasta que obtener cita previa no deje de ser una odisea. Esto salpica de lleno a las urgencias hospitalarias, donde llegan casos banales porque no se atienden por Atención Primaria. Por su parte los médicos atienen unos 60 e incluso 70 consultas diarias. Son sólo varios de los síntomas que dejan claro que hay mucha tarea por delante, si no queremos vernos ante la misma situación que padecen en Madrid.