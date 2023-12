2024: Salud... Y que la pelota caiga de su lado

Aquel que dijo que más vale tener suerte que talento conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan de nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red, y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante, o caer hacia atrás. Con un poco de suerte se irá hacia adelante y ganas... O no lo hace, y pierdes”. Chris Wilton (Match Point, Woody Allen. 2005). Este monólogo del protagonista de una de las mejores películas del genio neoyorquino no admite más interpretación. Es la vida misma. 2023 se va. En las páginas de este periódico, tanto las de papel como las digitales (que en esto se las llama igual), han tenido protagonismo personas todas talentosas, a las cuales les ha acompañado la suerte... O no. En un ayuntamiento, en un equipo de fútbol, en un laboratorio... O en una cárcel. En 2024 les seguiremos dando cabida, no les quepa duda. Informando, vamos. Y para cuando se acaben las uvas, un consejillo: pidan salud... Y que alguna vez, tampoco muchas, no hay que pasarse, caiga la bola de su lado.