Salvador, 'tête de la course'

El alcalde Luis Salvador es un hombre deportista y deportivero. Es seguro que aparte de su arte para encestar y driblar, es de los que estos días no está echando la siesta y se sienta a las cuatro de la tarde en el sillón para seguir las andanzas del Tour de Francia. En ese espíritu combativo del regidor por no ser farolillo rojo, para este lunes ha propuesta una etapa llana de distritos con pocos repechos pero muchos puntos intermedios para visitar la ciudad entera por la mañana para hacer un seguimiento de las principales actuaciones en materia de limpieza y mantenimiento. Entendemos que en su ambición por ser tête de la course (cabeza de carrera) el alcalde parará en los puntos que estén más limpios para que en las fotos se vea que Granada pulcra luce más. Sería más interesante un Tourmalet por los auténticos tramos complicados en los que la ciudad no se encuentra tan limpia. Quién sabe, quizá nos sorprende el regidor y se enfunda el maillot de la honestidad y pasea por los puntos que no están tan limpios en la capital. Es difícil vaticinarlo cuando se trata de un auténtico esprinter de la Plaza del Carmen.