Salvar Elorrieta

Por si nos faltara algún ingrediente en el constante abandono y postergación al que el régimen del Susanato nos tiene sometidos a los granadinos, ahora también quiere derribar el Refugio Elorrieta, situado en Sierra Nevada a 3.187 metros de altitud, entre el Tosal del Cartujo y los Tajos de la Virgen.

Este histórico refugio, que incluso fue ocupado por destacamentos africanos, es un interesante ejemplo de arquitectura racionalista del movimiento moderno, construido entre 1931 y 1933, y que se encuentra en el Espacio Natural del Parque Nacional de Sierra Nevada y, por tanto, sometido a su régimen jurídico, siendo su propietario actual, cómo no, la Junta de Andalucía, esa que quiere derribarlo a pesar de estar también incluido como protegido con nivel 3 -sobre 4- dentro de las normas de planeamiento urbanístico del Barranco del Poqueira.

La Junta se justifica en que no quiere okupas, que hay peligro para las personas por posibles derrumbes y que derribando el refugio los montañeros no se aventurarían por esos peligrosos lares. Argumentos fácilmente rebatibles ya que a 3.200 metros más que okupas lo que habrá será montañeros refugiados, que, aunque no haya un refugio, seguro que seguirán practicando su deporte favorito a esas altitudes. Y sobre los posibles derrumbes, es un hecho su lamentable estado de conservación, a pesar de haber contado hasta con calefacción, agua e iluminación, y de ser reconstruido en los años 60 y hasta dotado de literas, sala de estar con chimenea, cocina, lavabo y servicios. Pero el abandono, las inclemencias del tiempo y el vandalismo le han devuelto a un deplorable estado, aunque estructuralmente su situación es aceptable y se podría rehabilitar no sólo por su evidente valor histórico-cultural, sino también porque salva vidas.

Hace 3 años Acción Sierra Nevada consiguió 8.750 firmas en un mes para que no se derribara y 10.000 euros para invertirlos en su recuperación, pero 3 años después sigue estando en peligro de demolición porque la Junta no quiere "incomodidades" y prefiere quitárselo de en medio demoliendo otro pequeño trozo de historia y patrimonio de Granada en vez de rehabilitarlo.

Este sábado habrá otra nueva iniciativa para salvar Elorrieta que recorrerá desde Bola de Oro hasta las oficinas del Parque Nacional de Sierra Nevada. Y es que los granadinos no podemos permanecer impasibles ya nunca más ante acciones que eliminen nuestra historia y patrimonio, como esta desaparición de Elorrieta decidida por el régimen andaluz.