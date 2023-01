Fue la semana de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Las redes sociales se llenaron de mensajes estilo Mr. Wonderful por esta profesión. Todos ellos bonitos, como las sabias palabras de Andrés Cárdenas en la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de Granada, cuando muchas veces tendríamos que mirar a nuestros adentros para saber que, efectivamente, sin periodistas no hay periodismo, y que se cuenta lo que se ve. Y si no, son relaciones públicas, que decía Orwell hace ya el manso de años. Ha sido una semana de facturitas en ese sentido, con silencios tan estruendosos como las palabras y una agenda-setting en la que se respira un olor electoral que espanta. El Tribunal Supremo estudiará el proceso que dio la Aesia a A Coruña con más o menos difusión depende de dónde, o el giro de guion del Ayuntamiento con el tema de dónde irá la estación de Granada para el AVE, que se iba a ir a donde ahora están montando el circo para The HoleX, cuando se desliza como globo sonda para que los vecinos píen o no. Se quedará en Andaluces (normal). Hasta la próxima.