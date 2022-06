Sánchez, ERC, Bildu: intereses creados

No es el "estorbo" de la oposición quien le pasa factura a Sánchez a cambio de los apoyos que recibe de Bildu y de ERC. Se la pasan estos apoyos diciendo alto y claro cuánto beneficia a sus intereses el Gobierno social-populista-comunista (esto no es opinión, sino descripción literal de las fuerzas políticas que lo integran: PSOE más Unidas Podemos que integra a IU en la que a su vez se integró el PC) de Sánchez. Y es él mismo quien les pide que recuerden los favores que les hace.

En una misma semana Mertxe Aizpurúa ha dicho que "haremos todo lo posible para agotar la legislatura" porque "queremos agotar esta oportunidad al máximo" y Sánchez le ha recordado a la portavoz de ERC qué bien les viene que gobierne él: "Me parece inapropiado que usted diga que gobierne la izquierda o la derecha en nuestro país es lo mismo. No es lo mismo, la apuesta por la convivencia de este Gobierno es total y rotunda. Y si no, pregunte a sus compañeros de ERC que antes estaban en prisión y hoy están fuera gracias a las medidas de gracia que ha aprobado el Gobierno de España".

Debería preocupar que desde Bildu -con todo lo que representa- se llame al Gobierno de Sánchez una "oportunidad" que debe agotarse al máximo. Ser una oportunidad para Bildu no es para estar orgulloso. Y debería preocupar que el propio presidente, cuando la portavoz de ERC, en un rifirrafe sobre la ejecución presupuestaria en Cataluña, afirma que este es un Gobierno que "miente, incumple y espía", se justifique recordándole las "medidas de gracia" que excarcelaron a los golpistas de su partido condenados por el Supremo. La "oportunidad" que el Gobierno de Sánchez representa para Bildu y el agradecimiento que ERC le debe por los indultos no son exageraciones o infundios de la oposición. Lo ha dicho Aizpurúa y lo ha reconocido el propio Sánchez.

Dirán sus detractores que es el alto precio a pagar por mantenerse en el poder al modo de Groucho Marx quemando los vagones del tren (España) para alimentar la locomotora (él mismo) al grito de "¡más madera, es la guerra!". Dirán sus inquebrantables incondicionales que son inteligentes estrategias de un político con sentido del Estado e incluso sacrificios que se impone por el bien de España, la concordia entre las autonomías, el diálogo constructivo y la igualdad, los derechos y el progreso. Elijan ustedes.