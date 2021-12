Satán en Granada

He tenido uno de esos momentos en los que nos gustaría tener un agujero por el que mirar y a ser posible también escuchar lo que sucede en un lugar que nos es ajeno. Ese sitio sería hoy la sede de Ximénez Group, la exitosa empresa multinacional que ilumina navidades, ferias, carnavales, fiestas y eventos de ciudades como Vigo, Barcelona, Madrid, Nueva York, Moscú, Londres o Dubai. Sus instalaciones están presentes en 45 países de los cinco continentes. También trabaja para marcas de relumbrón, Tiffany's, Swarovsky, Desigual; y ha encargado diseños de iluminación a Angel Schlesser, Devota & Lomba o Elio Berhanyer.

Si pudiera, no me perdería la cara del responsable de esa gran empresa al abrir una carta procedente de Granada y firmada por un concejal de su Ayuntamiento, en la que éste le revela que sus luces de Navidad -las que han instalado este año en la Plaza del Carmen- son una "invitación al satanismo". Le explica que "insinúan cruces invertidas" y que en la ciudad hay "un sentir generalizado de rechazo". A tanto llega el temor por la invocación al líder del Infierno que el edil pide directamente a la empresa la instalación de una "nueva propuesta lumínica" cuanto antes, sin esperar a que sea el gobierno de la ciudad el que dé las explicaciones pedidas o tome decisiones, todas ellas cuestiones "burocráticas" a las que este asunto no puede esperar.

Si entrecomillo palabras es porque éstas aparecen así en la carta enviada con fecha del pasado viernes, 10 de diciembre. Está dirigida a don Francisco Ximénez, el hombre que fundó la firma de Puente Genil. El concejal de Vox no ha querido lanzar un frío mensaje a una gran corporación y así, de persona a persona, explica los temores por el decorado que desde el 1 de diciembre alumbra la plaza del Ayuntamiento. Lo peor no es la falta de respeto a la "tradición cristiana", sino sus insinuaciones diabólicas. Lo que en realidad, sí tiene mucho que ver con la fe y sus costumbres. También los concejales del PP admitieron el viernes que por las tardes ven cruces invertidas en la ciudad. Ya son muchos los que sienten la fuerza del mal cerca del Consistorio.

Estoy de acuerdo en que no es bueno tener a Satán campando a sus anchas por la ciudad. Pero yo, que soy más de Santo Tomás de Aquino, pienso que si el pasado viernes el demonio se nos reveló con sus actos, ocurrió a mucha distancia de la Plaza del Carmen. Fue en un garaje del Parque Nueva Granada, donde Lorena, una vecina de 39 años con dos hijas pequeñas, murió herida y desangrada por las puñaladas del hombre que había sido su compañero de vida y el padre de sus niñas. En esas manos llenas de sangre del individuo esposado sí pudimos ver todos la fuerza del mal.