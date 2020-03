Sexualidad en la hoguera

La libertad en la mujer ha aberrado a todos los niveles desde que el mundo es mundo, o casi. El libre albedrío de mente o de cuerpo ha asustado tanto al patriarcado como cuando un niño tiene que soltar al pájaro que sujeta entre sus manos. ¡Bruja! es la apelación a aquellas que no comulgaban ni pretendían hacerlo con el orden de la aldea y si se pasaban de visibles se iba encendiendo la hoguera. El sexo y la mujer, cuando el feminismo es un castillo casi construido, sigue siendo un tema con el que morderse la lengua. En boca cerrada no entran moscas, ni se comparte saber, ni se normaliza una práctica. Cuántas veces una mujer no habrá escuchado eso de "niña calla, eso no se cuenta". Pues bien, mientras las escolares callaban, los niños competían por ver quién engordaba más su leyenda sexual. No hablar de masturbación, de cunnilingus o de las preferencias sexuales de las mujeres ya sea por censura externa o una autoinflingida vuelve a llevar a las mujeres a la hoguera. A esa pira donde se quemaba la carne que quería ser tocada y la mente que debía ser amada.