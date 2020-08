Siempre hay alguien peor

La obligatoriedad de las mascarillas ha hecho que muchos levanten la voz. Que si es incómoda, que si me hace daño en la piel, que si no me deja respirar,... y un sinfín más de excusas. Sin embargo, esos que se quejan saben que, una vez entren en casa, pueden quitarse la mascarilla. Bendito privilegio que no tienen todos aquellos que, por desgracia, tampoco tienen un sitio al que llamar hogar. Nunca está de más recordar que por muy mal que estemos, siempre habrá alguien que esté peor, sino que se lo pregunten a todos aquellos que han perdido a un ser querido por la enfermedad.