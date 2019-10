Siempre es la educación

Tengo un amigo que se dedica a asuntos relacionados con la tecnología, la educación y el comercio digital. Es lo que hoy en día se conoce como gurú digital. De hecho mantiene trato continuo y muy rentable con grandes empresas norteamericanas que todos tenemos en la cabeza. Pero lo que me ha contado no tiene tanto que ver con ese mundo, sino con algo que se sitúa más en la base. Después de varios meses de intenso y provechoso trabajo, este amigo ha conseguido un tiempo de asueto y lo está pasando, como suele, en su pueblo. Vive en un entorno rural, inserto en la naturaleza y rodeado de paisanos que trabajan en labores agropecuarias. Como es de carácter inquieto, las vacaciones las está dedicando a otros menesteres, pero no a estarse quieto. Así que ha abierto una cooperativa con niños a los que ha decidido enseñar a comerciar. De su dinero ha sufragado una empresa de venta de huevos que ellos mismos gestionan y de una manera divertida, apasionante y sin apenas esfuerzo, los críos están aprendiendo matemáticas, gestión del medio, relaciones sociales, redacción y negociación. Dice mi amigo que los está poniendo en el mundo y me parece que tiene razón.

El problema surge cuando algunos padres ponen objeciones a que sus hijos anden vendiendo huevos a un precio que consideran elevado. Mi amigo me explica que en ese entorno rural todos se conocen y la presión social es fuerte, así que para salvar su proyecto se da cuenta de que debe convocar a los progenitores para sean esta vez ellos quienes reciban instrucción. Tras varias sesiones, se ha convencido de que la mayoría de problemas y miedos a superar por parte de los menores provienen de sus mayores. De modo que, tras convencer a estos padres y madres, además de llevar la cooperativa para su hijos, ha comenzado a darles clases a ellos.

La educación de los hijos empieza en los padres, dice él; no se trata de reproducir menores a nuestra imagen y semejanza, se trata de alcanzar una educación desde los niños; ellos nos están educando a nosotros. No sé hasta qué punto mi amigo se encuentra en un extremo, pero sin duda da que pensar acerca del modo en el que estamos educando y en los recursos que estamos utilizando desde la institución educativa. Y preguntamos: ¿quién educa a quién?