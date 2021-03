Signos urbanos del cambio del estación

Pese a que en los últimos días ha bajado notablemente la temperatura y más después de que los meteorólogos anunciaran la posibilidad de nevadas en numerosos puntos del país, en Granada la primavera -que entró el sábado- se deja notar. Y es que la temperatura es más que agradable en los momentos en los que está presente el sol, incluso en las horas centrales del día llega a sobrar una parte importante de la ropa que por ahora seguimos vistiendo al no fiarse uno de un cambio repentino, algo que tampoco es de extrañar por estos lares, y que para el que se mueve en la noche (en estos tiempos de pandemia por motivos de trabajo) bien saben la pelona que cae en la madrugada. Un ejemplo de la imparable entrada de la primavera podría estar en la Mirada urbana de hoy, en la que se aprecia un brasero abandonado junto a un contenedor de basura. Quizá sea por estar estropeado o quizá por sobrar ya bajo la mesa de camilla, esa en la que la gran mayoría se refugia cuando el frió del invierno aprieta. Eso sí, no está de más saber que no es lugar para dejar abandonado el brasero. Para eso están los llamados puntos límpidos o ecoparques.