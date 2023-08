En un viejo libro sobre Granada leo una deliciosa crónica de José Luis de Vicente en el que relata algunas de sus recuerdos infantiles y juveniles del Corpus. Cuenta el cronista que las barracas de feria de los años de antes de la guerra utilizaban cualquier recurso para sorprender al personal. Y que, en el Humilladero, un tal Pascualini proyectaba en un lienzo escenas en movimiento como la llegada de un tren o la salida de unos obreros de su fábrica. Aunque había otras en las que el alarde no era tecnológico, sino de ingenio. Tal fue el caso de una barraca en la que en la puerta exhibía el llamativo rótulo ‘Sólo para hombres”. Los ávidos espectadores, tras pasar por taquilla, eran introducidos en un pequeño recinto. Ante ellos había una cortina con un letrero que rezaba: ‘Primer salón’. Los visitantes entraban anhelosos a ese primer salón y lo que encontraban es una mesa con una botella de vino y varios vasos para que estos se sirvieran. Al fondo había otra cortina con otro letrero que decía: Segundo salón. Los hombres apuraban la botella e iban como locos al segundo salón. De nuevo tras la cortina había otra mesa con otra botella de vino. La expectación de los visitantes iba en aumento y empezaban las conjeturas sobre lo que había en el ‘tercer salón’, que estaba anunciado sobre otras cortinas. El chasco era monumental al descubrir que al traspasarlas estaban en medio de la calle, en el mismo Paseo del Salón. Como los presuntamente estafados no revelaban a nadie el secreto e incluso animaban a otros a entrar para ver las maravillas exhibidas en su interior, la barraca tuvo un éxito tremendo.

Perdonen la comparación, pero tras estas últimas elecciones me he sentido como uno de los tipos de aquellos que entraban en la barraca de feria de ‘Solo para hombres’. He ido con cierto ánimo a un colegio electoral, que ya se sabe que es solo para demócratas. Así nos lo han vendido. He introducido mi voto en la urna correspondiente y al salir me he visto de nuevo en la puta calle, engañado, otra vez desilusionado al comprobar la ingobernabilidad de este país, con ese payaso de Puigdemont de protagonista. Y claro, no tengo más remedio que reírme para no dar señales de que he sido un incauto una vez más. ¿Merecemos esto que nos está pasando? Menos mal que ha llegado agosto y no está la cabeza para pensar.