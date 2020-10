Solo vamos a salir por la tele

La Junta echó ayer la llave a toda la comunidad en un intento de controlar el avance del Covid-19.Nada nuevo para los granadinos que ya llevan confinados desde principios de semana. El caso es que 900.000 personas van a tener que quedarse dentro de los límites geográficos de su municipio y no podrán salir si no es por causa totalmente justificada. Durante un tiempo, parece que la única forma que los granadinos vamos a tener para establecer contacto con el resto del mundo civilizado va a ser a través de la televisión. Hace unos días, se emitiía el programa que Jesús Calleja grabó en la Alpujarra, sin duda un reclamo turístico que en otras circunstancias hubiese sido positivo. Mañana la provincia volverá a ser protagonista en la caja tonta, aunque por un motivo que esperemos no atraiga gente. La localidad de Pinos Puente será la protagonista de Equipo de Investigación, un espacio que ya causó polémica cuando sus reporteros fueron agredidos por meter las narices donde no debían. Dos programas para reflejar las dos caras de Granada y las dos únicas formas que vamos a tener para salir en los próximos días.