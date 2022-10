Sondeos populares

El Partido Popular ha renovado la dirección en cinco provincias andaluzas de cara a las próximas elecciones municipales. La intención, como no puede ser de otra forma, es afrontar los comicios con los mejores 'espadas' posibles. Por lo que respecta a Granada, que todavía no ha anunciado quién será candidato al Ayuntamiento de la capital que ahora está gobernada por el PSOE, la intención de la dirección andaluza pasa por realizar encuestas, al igual que en el resto de grandes municipios de la región en los que no gobiernan. Todo abierto y más si no se descarta que algún consejero salga para ser candidato a las alcaldías.