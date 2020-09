La pregunta tiene trampa. Llevo meses buscando la frialdad de los economistas para encontrar una respuesta robusta al debate de los impuestos que esquive el argumentario ideológico y la manipulación partidista. ¡Imposible; podemos contestar a la carta! Si tuviera que explicarlo en clave de Barrio Sésamo, a modo de arriba y abajo, de pinta y colorea, naufragaría. Es lo que ocurre cuando los fundamentos de los técnicos se mezclan con los políticos; cuando los prejuicios sustituyen a las tablas de excel; cuando caemos en la demagogia y las razones maniqueas.

No se trata de subir o bajar impuestos sino cómo y a quién. Se ha convertido en el relato de Podemos. Del discurso que lideran Pablo Iglesias y Echenique intentando fijar sus posiciones frente al PP, a Ciudadanos y hasta a sus socios de Gobierno -al PSOE de Nadia Calviño- en las duras negociaciones que acaban de abrirse para aprobar unos Presupuestos Generales que nos permitan gastar los fondos millonarios liberados por Europa contra la pandemia.

Después de leer decenas de análisis sesudos sobre el dilema de los impuestos, la única conclusión a la que he llegado es que no hay respuesta. No una simple. Que (tampoco) la economía podemos entenderla ya en términos de izquierda y de derecha y que poco queda ya del viejo mapa geopolítico entre comunistas y liberales. Importan el momento, el contexto y las circunstancias; importa la situación de partida y el punto de llegada.

Necesitamos Presupuestos pero necesitamos, sobre todo, que haya consenso entre los partidos y las autonomías sobre la hoja de ruta para la reconstrucción. En Alemania, el Gobierno de Merkel acaba de acordar una inyección de 4.000 millones para contratar médicos de otros países que refuercen su Sanidad. En Italia, el Ejecutivo de Conte ha proyectado una rebaja fiscal de 20.000 millones de euros -aprovechando el colchón financiero de las ayudas comunitarias- y un recorte de 25.000 en el gasto que incluirá una drástica reducción de diputados, senadores y altos cargos. El próximo 21 de septiembre lo votarán en referéndum.

En España vamos muy por delante en contagios, somos el primer país europeo en superar los 500.000 casos en la segunda oleada del Covid, y muy atrás en capacidad de respuesta. ¿De verdad nos vamos a quedar en la primera temporada de Barrio Sésamo? ¿Discutiendo si es de rojos y morados subir impuestos y de naranjas y azules bajarlos?